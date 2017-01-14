Когда откроют Египет: туристы РФ смогут посетить курортную страну в первом квартале 2017 года

Жители России продолжают интересоваться о возобновлении полетов в Египет. Благодаря неофициальным источникам стали известны сроки восстановления авиасообщения. Об этом передает одно из российских изданий.

По словам источника, в первом квартале текущего года российские туристы смогут вернуться на курорты Египта. Более конкретных сроков пока не сообщают. Стоит отметить, что официальные ведомства и министерства на сегодняшний день отказываются комментировать данный вопрос. Недавно состоялись переговоры между главами государств, где стороны высказали взаимный интерес восстановления перелетов. Другие детали в разговоре между президентом РФ и Египта, не разглашались.

Необходимо уточнить, что Россия сможет разрешить самолетам выполнять рейсы в Египет только после проверки безопасности в аэропортах, а именно после подтверждения ее удовлетворительного уровня. Ранее российские специалисты уже проводили в воздушных гаванях Египта проверки, но они выявили ряд недочетов, которые турецкая сторона обещала в скором времени устранить. Сообщается, что в этом направлении работа выполнена лишь на 80%. Напомним, авиасообщения были приостановлены после ужасного инцидента, который произошел осенью 2015 года. Так, в российском самолете, который следовал из «страны пирамид», был совершен террористический акт, который унес жизни 224 людей.