Когда откроют Египет: увеличится стоимость туров в «страну пирамид»

Все, кто привык отдыхать в зимнее время в жаркой стране, пытаются узнать, когда откроют Египет. На протяжении длительного времени туристы РФ ожидают возобновления авиасообщения между странами.

Необходимо отметить, что 3 года для россиян закрыты египетские курорты. Что касается даты возобновления полетов, она постоянно откладывается на неопределенный срок. Исходя из заявлений российского правительства, то рейсы должны были снова открыть в текущем месяце, но сейчас это отложили на февраль. Ранее Максим Соколов, который является министром транспорта РФ, заявил, что открытие сообщения с Каиром в начале 2017 является вероятным. Он добавил, что руководство России будет принимать решение о возобновлении авиасообщения исходя из предоставленного заключения группы российских экспертов.

«Именно поэтому не нужно торопиться с анонсом решения. Работа продолжается», — говорит министр.

Важным моментом является то, что возможно ожидается рост цен на туры в «страну пирамид». Министр транспорта отмечает, что это может случиться из-за включения сборов за повышение мер безопасности авиакомпании. Напомним, сообщение между странами было прервано после ужасного теракта над Синаем, в результате которого погибли 224 человека. Это произошло в 2015 году.