Когда откроют Египет: в ближайшие пару месяцев ситуация разрешится в положительную сторону

На протяжении пары лет жителей РФ активно интересует вопрос, когда откроют Египет. Предположительные даты возобновления авиасообщения постоянно откладываются по непонятным причинам, которые не разглашаются жителям страны.

На протяжении всего времени, пока приостановлено авиасообщение между Египтом и РФ, страны проводят переговоры. Так, российская сторона выдвинула условия, после принятия которых согласится на возобновление рейсов в «страну пирамид».

Ранее появилась информация, что российские туристы смогут полететь к пирамидам 23 февраля. Но данная новость получила опровержение в Министерстве транспорта. В ведомстве рассказали, что на сегодняшний день продолжается работа, связанная с проверкой готовности египетских воздушных гаваней принимать туристов из РФ. Ими также было подчеркнуто, что о конкретных датах пока сложно говорить. Несмотря на это многие специалисты считают, что ситуация наладится в течении пару месяцев.

Напомним, в начале текущего месяца в Египет прибыла очередная российская группа экспертов. Ими будет проведена финальная проверка аэропортов страны, а после они направят заключение в правительство РФ для дальнейшего принятия решений.