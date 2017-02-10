Жители РФ продолжают интересовать, когда откроют Египет. Власти России не дают никаких официальных заявлений, а предполагаемые даты возобновления рейсов постоянно откладываются.

Во время заседания Высшего туристического совета Египта были озвучены предложения о вводе режима «открытого неба», а также электронных виз. Эксперты России отмечают, что данные меры являются интересными, но не помогут увеличить поток туристов из РФ, который ожидается в скором времени.

«Комиссия из России, побывавшая в аэропортах «страны пирамид» составила положительный доклад. Это говорит о том, что имеется шанс возобновления авиасообщений в марте текущего года. Ожидаем подтверждения со стороны российских властей», — говорит источник в правительстве Египта.

Ранее Максим Соколов, который является министром транспорта РФ, заявил, что самой безопасной воздушной гаванью является аэропорт Каира. Именно с этого направления и будут возобновлены рейсы. Напомним, во время проверки экспертами РФ египетских аэропортов, ими были имитированы ситуации попытки пронести взрывчатые вещества в зал воздушной гавани города Каира. Это было необходимо для проверки работы систем безопасности.