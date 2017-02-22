Когда откроют Египет: в МИД России видят в Египте угрозу для жизни российских туристов

Вопрос открытия Египта для российских туристов, похоже, зашел в тупик. 22 февраля в МИД РФ заявили, что сроки возобновления авиасообщения с Египтом переносятся в том числе и в связи с ситуацией на Синайском полуострове.

Олег Сыромолотов, являющийся заместителем руководителя МИД России, заявил, что ситуация на Синайском полуострове в Египте, скорее всего, не позволит властям возобновить туристические перелеты в эту страну в ближайшее время. По его словам, за последнее время боевики, которые базируются на Синае, дважды обстреляли приграничные с Израилем территории.

Чиновник отметил, что «все делается для безопасности граждан России». По его словам, решить проблему быстро невозможно, особенно когда в непосредственной близости к египетским курортам действуют вооруженные группировки боевиков.

Напомним, что в 2015 году именно на Синайском полуострове был взорван российский самолет А321. Самолет вылетел из аэропорта в Шарм-эль-Шейхе. С тех пор Россия закрыла все туристические полеты в эту страну.

На днях Максим Соколов из российского Минтранса признался, что в ходе проверок в египетских аэропортах экспертами были сделаны «неоднозначные выводы», что не позволяет возобновить полеты туристов в ближайшее время.

При этом в феврале российские власти сообщили, что последние проверки египетскими аэропортами были пройдены успешно.