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Когда откроют Египет: возобновление рейсов намечено на весну 2017 года

Жители России продолжают интересоваться, когда откроют Египет. Не смотря на постоянные переносы дат возобновления авиарейсов, российские туристы надеются, что «страна пирамид» в скором времени станет доступной.

Недавно прошла очередная пресс-конференция, которую посвятили этой теме. Представитель МИДа России снова пообещал, что рейсы будут возобновлены в ближайшее время, но о конкретный сроках не сообщили. Стоит отметить, в МИД также рассказали о недавней проверке египетских аэропортов. Российские эксперты остались довольны результатами усовершенствования безопасности в воздушных гаванях курортной страны. На сегодняшний день трудностей не существует, поэтому ничего не должно помещать в решении этого вопроса. Необходимо отметить, что эксперты из РФ провели проверку всех важных объектов, систем аэропортов и уверяют, что туристы не будут подвергаться опасности, находясь в Египте.

В ближайшем будущем Валентина Матвиенко в составе российской делегации должна будет посетить «страну пирамид». Глава Совета Федерации запланировала поезду на весну текущего года. Целью визита делегации из РФ является налаживание парламентских связей между странами.

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