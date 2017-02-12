Когда откроют Египет: возобновление рейсов планируется на конец февраля

Очень актуальным является на сегодняшний день вопрос, когда откроют Египет для туристов из России. Сейчас в стране зима, поэтому многие россияне планируют выбрать жаркую страну для отдыха. Египет всегда являлся отличным вариантом.

Сегодня стало известно, что возобновление авиасообщения придется на конец текущего месяца. Стоит отметить, что рейсы запустят только после завершения контрольных проверок российскими экспертами аэропортов «страны пирамид». Министерство транспорта РФ предложило правительству страны дату открытия для туристов РФ воздушных гаваней в трех городах Египта.

Так как предполагаемые даты возобновления авиасообщения постоянно переносились, ручаться на 100% о новой дате никто не может. Имеются обстоятельства, которые вмешиваются в данный вопрос. Главным из них является соблюдение максимальной безопасности в воздушных гаванях курортной страны. Власти РФ не будут послаблять свои условия в этом направлении. Именно по этой причине постоянно затягиваются сроки. За последнее время Египет провел полномасштабную модернизацию аэропортов. Здесь были установлены новые системы безопасности. В начале текущего месяца российские эксперты с проверкой посетили «страну пирамид», их заключение уже передано в Минтранспорта РФ. Ранее власти Египта утверждали, что данная проверка является финальной и она прошла успешно.