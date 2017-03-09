Когда откроют Египет: выполнено 90% мер для обеспечения безопасности полетов

На сегодняшний день вопрос возобновления авиасообщения между РФ и Египтом остается актуальным. Туристы из России любили «страну пирамид», многие хотят снова провести свой отпуск на ее курортах, как можно быстрее.

Спецслужбы Египта сообщили о разработке дополнительной системы безопасности, поэтому эксперты РФ должны в скором времени посетить курортную страну с очередной проверкой. Если данная система будет одобрена, тогда авиасообщение возобновится в скором времени.

Российские специалисты регулярно совершают полеты в Египет, для осуществления проверок аэропортов страны. Ими проверяются меры предосторожности. После указания недочетов, египетская сторона старается быстро все наладить. Несмотря на это, российские власти не могут назвать конкретные даты запуска рейсов. Сенатор курортного государства ранее сообщал, что страны занимаются совместной работой по разработке передовых мероприятий, для обеспечения полной безопасности полетов. На сегодняшний день осуществлено 90% данных мер.

Напомним, полеты прекратила российская сторона, по причине теракта, который произошел на лайнере, летевшем из Шарм-эш-Шейха в Питер. На его борту находилось 224 человека, все они погибли.