Когда переводят часы на летнее время 2017 в Украине

На этой недели жители Украины должны будут перейти на летнее время. Перевод будет произведен 25 марта.

Украинцам напоминают о переходе на летнее время. Этот процесс произойдет в ночь на 25 марта. По правилам нужно выполнить перевод в три часа ночи, но обычно люди делают это перед тем, как лечь спать или после пробуждения. На сегодняшний день в основном все гаджеты выполняют автоматический переход на летнее время. Сотрудники воздушных гаваней, а также автостанций жалуются, что очень часто после данного перехода, всегда имеются люди, которые забывают об этом, в результате чего опаздывают на свои рейсы. По отношению к летнему времени, необходимо быть особенно внимательными, так как время переводится на один час вперед. Это делается для того, чтобы на улице темнело позже.

Необходимо отметить, что ДНР и ЛНР не придерживаются данных правил, так как они живут по московскому времени, а в РФ данная практика была давно отменена. После перевода часов украинцами, они будут жить по одному времени с жителями Донбасса и России.

Медики рассказывают, что некоторым людям сложно пережить перевод, у них наблюдается стрессовое состояние, нарушается сон, работа сердечно-сосудистой, нервной системы. Поэтому врачи советуют придерживаться в течении трех недель, когда происходит привыкание организмом, правильного питания, не употреблять алкогольные напитки, высыпаться, заниматься физкультурой.