Коммунальная авария Самара Мехзавод: строители повредили водопровод

В Самаре жилые дома, соцобъекты остались без воды, сейчас активно занимаются устранением этой аварии.

В российском городе произошла коммунальная авария, ее причиной стала деятельность, направленная на реконструкцию Московского шоссе. Так, строители случайно повредили водопровод, который был предназначен для обеспечения Мехзавода, Крутых Ключей питьевой водой. Эту информацию рассказали городские коммунальные службы.

На сегодняшнюю минуту без воды находятся 673 дома, а также 11 объектов социального типа. В пресс-службе МЧС заявили, что вчера к обеду к ним поступило заявление о прорыве водовода, диаметр которого составил 700 мм. Инцидент произошел в районе Красноглинском. Для проведения ликвидации аварии, было принято решение приостановить подачу холодного водоснабжения.

На место происшествие выехала бригада «СКС», «СамараТрансСтрой», всего насчитывает 12 рабочих и 6 единиц техники. Также для восстановительных работ сюда были направлены оперативные группы ФГКУ. Координацией работы занимается ГУ МЧС РФ по области. Чтобы обеспечить жителей города питьевой водой, на время ремонта, городские власти организовали ее подвоз. Также около домов расположили бойлеры с технической водой.