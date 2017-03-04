Кончаловский сообщил о потере дочери Маши: отец или сын Кончаловский потерял ребенка?

У актера и режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной есть дочь Мария. Ей 16 лет, она уже взрослая девушка, и давно забыла, как терялась в деревне у прадедушки Павла. У нее сейчас другие, «взрослые» переживания: родители, жившие гражданским браком, в этом году решили расстаться. Со сводной сестрой Егора Кончаловского Машей, дочерью Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой, все хорошо.

На фотографии в «Инстаграме» Егора Кончаловского его дочь еще совсем малышка. В деревне, почувствовав свободу, ребенок тут же затерялся в огородах. Девочку искали, а когда нашли – она была заеденная чем-то красным. То ли малинку нашла, то ли «крота съела», как пошутил перепуганный отец. Тогда в паре режиссеры и актрисы было все хорошо, они и не думали, что разойдутся после 20-и лет совместного проживания. Отец называет Машу на фотографии из деревни «взрослой девочкой», но на вид ей не больше трех лет. Дети в таком возрасте очень активны и познают мир на личном опыте. Маша и выросла «гиперактивной хулиганкой».

Сходства Марии Кончаловской и самого режиссера в детстве отмечают фолловеры Георгия Андреевича, с ними спорят друзья Толкалиной – «Любина дочка». Но все жалеют, что такой союз, пусть даже без росписи в ЗАГСе, распадается. Кончаловский переживает разрыв и потому «заливает» в соцсети только детские фотографии Маши. Ее держат на руках все представители клана Михалковых-Кончаловских. Трудно сказать, как примет Маша новую любовь отца, оставившего маму: у Кончаловского роман с «Мэри Поппинс» Натальей Андрейченко.