Трансесксуал Томас Нойвирт собирается убить в себе «альтерэго», известное как Кончита Вурст. Победительница «Евровидения-2014» надоела господину Нойвирту, он задумывается над новым имиджем, более нейтральным и приемлемым. Бородатая леди все меньше интересна публике, потому пора двигаться дальше.

«Она, (Кончита) мне больше не нужна» — открытым текстом заявляет певец в своей социальной сети и в интервью. Артист сомневается, правильно ли он сделал, что вообще нашел в себе ее образ, не лишает ли она его мужественности и карьерного роста. Никто не знает, кем будет новая индивидуальность певца, но это однозначно будет мужчина. Сам Томас Нойвирт – мужчина: он мыслит как мужчина, чувствует как мужчина, его мужское естество дает о себе знать все больше и больше. Три года назад блогеры гадали насколько далеко зашел австриец Томас Нойвирт, став Кончитой Вурст, хотя сам певец не раз говорил, что Кончита – не более чем игра на публику и эпатаж. Женщины разве что парня не интересуют.

Во все времена образ красивой женщины спасал воров-мужчин от преследований со стороны закона. Грабители гримировались под женщин, пока не открыли ДНК, и такие переодевания практически потеряли смысл. В кузбасском Полысаево вор решил, что профессиональный грим, парик и хорошо подобранные женские вещи спасут его от закона. 26-илетний аферист переоделся в цыганку и практически убедил продавщицу, что на ней порча. Женщина опомнилась, когда чуть не осталась без выручки, и вызвала охрану. На кадрах видео видно, что парня трудно отличить от среднестатистической цыганской воровки.