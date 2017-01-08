Конец света 2017: Нибиру приближается к Земле

В октябре 2017 года планета Нибиру столкнется к Землей, что приведет к концу света. Об этом передает одно из российских изданий.

За таким сенсационным заявлением стоит Дэвид Мид, который является известным ученым. Прогнозы эксперт объясняет тем, что на Земле за последнее время произошло большое число природных катаклизмов, что привело к большим трещинам и провалам в коре. Он утверждает, что научный мир давно знает о дате катастрофы, но общественности специально не называют дату, чтобы не создать панику.

Мид также рассказал, что после столкновения произойдет полное уничтожение Земли. Несмотря на это, богатые уже давно построили себе бункера, в которых планируют пережить глобальное событие.

Необходимо отметить, о конце света говорит не только Мид. Также об это рассказывал магнат Роберт Вичину. Именно он первый признался в постройке специального укрытия. Мужчина считает, что Нибиру приведет к аду на Земле, в результате которого все живое будет уничтожено.

Что касается экспертов NASA, они заявляют, что такие утверждения являются лишь фантастикой. Специалисты рассказывают, что Нибиру существует только в пространстве интернета. Астрономы уверенны, что оснований для паники не существует, так как если бы действительно было приближение каких-то планет к нашей, это давно было бы видно невооруженным глазом.