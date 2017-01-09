Конец света 2017: предсказания прорицателей и экстрасенсов

Известные ясновидящие предрекали в 2017 году глобальные изменения. Об этом передает одно из российских изданий.

В расшифровке пророчеств Мишеля Нострадамуса утверждается, грядет дефицит водного ресурса, из-за загрязнения французских водоемов. Ясновидящий также говорил о восстании и бунте, будет эвакуация людей по причине тектонических катаклизмов. Стоит отметить, что все предсказания Нострадамуса сбывались. В его катренах рассказывалось об интересе к Сибири, грядет ее энергетическое освоение. Отмечается, что это будет связано с тем, что многие люди с регионов, которые характеризуются нестабильностью, захотят поселиться в этом месте.

Жители РФ верят Павлу Глобе, который утверждает, что год будет благоприятным для россиян. Астролог предрекает, что РФ станет влиятельной, будет решать вопросы связанные с экономикой и политикой, которые давно волновали жителей страны. Именно РФ сможет вывести мир из кризиса.

Менее оптимистические предсказания можно увидеть у Ванги. Несмотря на все ее слова, которые касаются трудностей для России, страна все же сможет их преодолеть. Так, она рассказывает о возможном вопросе физического выживании всего мира. По ее мнению, страна будет выступать в качестве миротворца. Ванга предрекает возрождение России.

Немалый страха наводят на людей пророчества от святой Матроны. Женщина говорила о том, что текущий год будет решающим для людей. Несмотря на то, что достоверной расшифровки ее слов нет, предполагают, что она имела в виду наступления новой эпохи. Так, старое уйдет на второй план. Святая была религиозной, поэтому в ее словах видят не пророчества о конце свете, а о перерождении душ человечества. «Грядет война без военных действий. Это случится в вечернее время, все упадут мертвыми. Ожидается большое количество жертв. Вечером на земле, а утром произойдет восстание, под землю скроется», — говорит предсказательница.