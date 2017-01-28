Конец света февраль 2017: на Землю летит огромный астероид

Ученые предупреждают, что Землю ожидает конец света. Это произойдет в феврале текущего года. По их мнению, на нашу Планету летит космическое тело огромных размеров.

В NASA заявили, что к Земле приближается астероид, который получил название WF9. Исходя из подсчетов американских экспертов, данное космическое тело имеет размер 0,5-1 км. Несмотря на размеры, ученые утверждают, что большой угрозы от него не будет, так как объект лишь пройдет около нашей Планеты на расстоянии 51 млн км.

С таким утверждением не согласен Дамир Демин. Астроном видит в этом астероиде масштабную катастрофу. Он заявил, что все же имеется возможность падения данного астероида на Землю. В результате этого появится мощное цунами, которое приведет к большим разрушениям. О точном месте падения космического тела пока неизвестно.

Напомним, специалисты не раз называли точную дату предполагаемого полного уничтожения Земли. Последний подобный прогноз относился к осени прошлого года. Дэвид Мид рассказывал, что гибель человечества произойдет в результате столкновения с Планетой Х. По мнению ученого, о точной дате всем известно, но ее не распространяют, чтобы не посеять панику. Мид также уточнял, участившиеся случаи землетрясений говорит о приближении данной Планеты.