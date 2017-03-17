Константин Ступин: скончался «последний русский панк» из группы «Ночная трость»

Несмотря на то, что последние русские панки заявляют, что «Панк не умер, это он просто так пахнет», уходят люди, ставшие панк-легендами. После долгой болезни в Орле умер Константин Ступин из панк-группы «Ночная трость». У него, как и у любого рокера, были композиции «Смерть» и «Когда я умер», ставшие пророческими.

Друзья-панки из творческого окружения музыканта уже подтвердили факт смерти, и отметили, что при его заболеваниях дожить до 44 лет – чудо. Туберкулез – еще не самый страшный диагноз, были и другие болезни. В тюрьме, где солисту группы пришлось побывать, туберкулез – привычное дело, а статьи, по которым он сидел, соответствуют рок-н-рольному образу жизни. В первый раз Ступин попал в тюрьму за наркотики, второй – за угон автомобилей. Перед смертью музыкант сумел дать последний концерт в ночном клубе Москвы 12 марта.

Константина Ступина не напрасно называют «последним русским панком»: это стиль музыки уходит в прошлое, его приверженцы или умирают, или находят другой источник дохода, или давно закрутились в своей взрослой жизни. Всем поклонникам направления сейчас лет 30 или больше. Вот и теперь не стало автора более чем 200 песен, которого понят немногие, зато самые верные поклонники русского панка.