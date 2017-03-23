Константин Хабенский и Евгений Миронов снялись в киноленте о первом походе человека в открытый космос - «Время первых»

Актеры Константин Хабенский и Евгений Миронов стали покорителями космоса. Такая возможность у них выпала во время съемок фильма «Время первых».

С трейлером новой киноленты можно ознакомиться в просторах интернета. Необходимо уточнить, что фильм повествует об историческом моменте, а именно о первом выходе человека в открытый космос. Это было совершено Алексеем Леоновым с корабля «Восход-2», управлял которым Павел Беляев. Многие отметили, что в картине также показана борьба СССР с Америкой за первенство в освоении космоса.

Полет представлял угрозу, так как за пару недель до полета корабль не смог выдержать всех нагрузок во время тестирования. Несмотря на это пилоты решились на осуществление полета, зная, что могут не вернуться домой. Режиссером ленты стал Дмитрий Киселев, посмотреть новинку жители России смогут в начале апреля, а именно 6 числа.

Актер Евгений Миронов признался, что они с Хабенским во время съемок фильма в первый раз в жизни испытали клаустрофобию.

«Эпизод внутри корабля…мы с надутыми скафандрами, колени прижаты к подбородку, пристегнуты ремнями. И тут я испытал впервые клаустрофобию. Посмотрев в глаза Кости понял, что он ощущает тоже самое», — говорит Миронов.