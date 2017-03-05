Консул Израиля поинтересовалась условиями содержания блогера Лапшина в Баку

У скандального блогера Александра Лапшина есть не только российский паспорт, но и израильский, а Израиль очень печется о своих гражданах. Консул Израиля проверила, в каких условиях содержится в СИЗО Баку гражданин ее страны. Условия были признаны соответствующими норме, за здоровьем журналиста следят, о чем консульство Израиля в Азербайджане сообщило на своем сайте.

Дело Александра Лапшина касается международного права во всех проявлениях: он из Беларуси был доставлен в Баку, потому что Азербайджан намеревался наказать блогера за проникновение и в Нагорный Карабах, и на территорию страны. Карабах – та тема, которую Лапшин развивает часто, а за материалом ездит на место событий даже не спрашивая разрешения у Азербайджана. Россиянин солидарен с политикой РФ – те 20%, которые откололись от Азербайджана, давно живут своей жизнью, и невозможно вернуть территории обратно туда, куда они возвращаться не хотят. Но Нагорный Карабах стал «непризнанной республикой» потому что Азербайджан и некоторые страны мира против того, чтоб чужие земли становились государством. И любой журналист, который хочет писать о Нагорном Карабахе, должен спросить разрешение у Азербайджана, иначе на территории страны он будет считаться вне закона. Лапшин несколько раз нарушал оба правила – ездил в Карабах и потом посещал Азербайджан.

Российско-израильский блогер был очень рад визиту такого внимательного консула как израильтянка Лилах Атиас. О ее посещении застенок Бакинского СИЗО пишут многие израильские СМИ. Россия своего блогера не навещает, так же не ведутся переговоры о его освобождении, но правовая помощь оказана будет. Даже несколько паспортов не делают Александра Лапшина не гражданином России. Есть у Лапшина такое «милое» хобби – коллекционировать полученные гражданства. Жена блогера, имея возможность, уже пожаловалась депутату Кнессета Ксении Светловой, что Баку разговаривает с мужем как с преступником, а не как с независимым обозревателем.