Крещение Господне 2017: запреты и поверья

19 января православные праздную Крещение Господне. По традиции этот день завершает новогодние праздники. Об этом передает одно из российских изданий.

Церковный праздник имеет также много народных примет, поверий, который обычно сбываются. В этот день разрешается гадать, использовать заговоры и анализировать приметы. Есть запрещения, нужно воздержаться от злости и ссор. О будущем можно узнать накануне вечером. Обычно это принято делать до полночи, позже нежелательно.

Наши предки всегда придерживались примет на Крещение, на сегодняшний день не все воспринимают их всерьез. Советуется на праздник избегать разных ссор, не вступать в конфликты, проявлять агрессию. Если все же делать это, держа в руке святую воду, она теряет силу. После праздника запрещено стирать дома на протяжении двух дней, а также в проруби – двух недель. Особенно полезным будет погружение в прорубь для тех, кто совершил гадание. Таким образом, человек смывает свой грех. Святой водой нужно опрыскать дом, а хозяйка может наметить небольшие кресты над окнами и дверями, что позволит сохранить жилье от злых сил и бед. Большой праздник запрещает все виды физического труда, день нужно провести на церковной службе, посетить гостей.