Крещение в Нижнем Новгороде: сотрудники МЧС вытащили провалившегося в купель мужчину

В Нижнем Новгороде полным ходом отмечают Крещение Господне – один из главных православных праздников в году. В крещенскую ночь в городе функционировали семь купелей, а всего в крещенских купаниях приняли участие около двадцати тысяч человек.

По традиции, в местных храмах богослужения начались еще вечером 18 января. В Нижнем Новгороде уже в 22:30 вода была освящена. А всего по области были оборудованы 78 купелей.

Возле каждой проруби в Нижнем Новгороде и в целом по области дежурили медики и спасатели МЧС. Ранее по региону были распространены рекомендации от Министерства чрезвычайных ситуаций и Министерства здравоохранения. Купаться на Крещение советуется не всем, а только людям с сильным иммунитетом и отсутствием заболеваний, в том числе и хронических. Не рекомендовано купаться детям, беременным женщинам, людям с инфекционными заболеваниями дыхательных путей.

В целом, мероприятия на Крещение по области прошли без происшествий. Однако в Нижнем Новгороде был зафиксирован один незначительный инцидент. На озере в Щелоковском хуторе мужчина провалился под лед вместе с лестницей. Очевидцы рассказали, что он был достаточно крупным, возможно, лестница просто не была рассчитана на его вес.

К счастью, инцидент закончился без происшествий. Спасатели МЧС быстро вытянули мужчину из ледяной воды – тот не пострадал, зато окунулся в воду в полной мере.