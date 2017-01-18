Крещенский сочельник: чего нельзя делать перед Крещением Христовым?

Православная Церковь все больше отходит от языческих обрядов и традиций. Она запрещает перед большими христианскими праздники только грешить, употреблять много алкоголя, ссориться и ругаться. Но ввиду того, что день крещения Иисуса Христа в реке Иордан – важный этап в становлении Его как Спасителя, православие рекомендует в этот день поститься или просто не передать.

Православные священники много лет ведут просветительскую работу в верующей среде, объясняя, что является суеверием и язычеством, а что заповедовали делать Отцы Церкви. Окропить все углы жилища освященной водой с прошлого года – не грех, а самая верная защита от дурного глаза, злых помыслов, личных, пока не побежденных страстей. Попутно читается тропарь, обращенный к Христу и Деве Марии. Если освященной воды осталось мало перед завтрашним Крещением – можно развести ее обыкновенной. Даже ее малая часть сделает квартиру освященной и защищенной от демонических сил.

Церковь не напрасно называет Крещение Богоявлением – в тот момент, когда Сын Иисус Христос крестился в Иордане, на него спустился Дух Святой, а Бог-Отец сказал, что этот человек – Сын Его возлюбленный, в Нем Его благоволение. Потому православие запрещает окунаться в купель пьяным и относиться к купанию в проруби как к решению всех проблем и оберегу. Но кощунственней всего ругаться около полыньи и драться за нее из страха, что «не достанется».