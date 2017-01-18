Крещенский сочельник – время для подготовки к Крещению

Крещенский сочельник, по мнению православной церкви, мало чем отличается от сочельника перед Рождеством. 7 января христиане праздновали рождение Христа, а 19 – Его Богоявление, начало Его земного пути как Сына Божьего. Этот день лучше посвятить Храму и Литургии, не предаваясь земным страстям. Рекомендуется взять пост 18 января.

Православная церковь не приемлет некоторые языческие традиции в своих обрядах и потому предостерегает от мифов, связанных с крещенской водой. Во-первых, 18 января воду могут освятить и на литургии, и она будет ничем не «хуже» и не «слабее» той, что будет 19 января после освящения водоемов. Глупо верит в то, что в доме скандалы, ссоры и неприятности только потому, что его окропили недостаточно «благодатной» водой. Во-вторых, у Бога ничего не происходит автоматически — купание в полынье не смывает все грехи, а пьяных и неадекватных никто близко не подпустит к купели. И самое главное – нельзя вместо лекарств лечиться освященной водой веря, что Бог исцелит. Можно только параллельно лечению, читая молитвы.

18 января Церковь предлагает попоститься и не есть скоромного, но существует целый ряд простых, вкусных и не мясных блюд. Это сочиво из пшеницы, меда и фруктов и все варианты любимых салатов на постном масле без яиц. Но главное – «не есть поедом друг друга», не ссориться, не ругаться, не сплетничать, не выяснять отношения и не смотреть праздные развлекательные шоу.