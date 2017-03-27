Кроссовки Медведева: почему уточки и кроссовки стали символом новых митингов?

Символы новых митингов «белоленточников» против коррупции в России – уточки и кроссовки Дмитрия Медведева. Это связано с расследованием Алексея Навального и его фильмом о продажности премьер-министра «Он вам не Димон». Декоративные утки были замечены оппозицией в усадьбе в Плесе: дом якобы принадлежит Медведеву. Кроссовки в свое время премьер предлагал снабжать чипами.

Неизвестно, кому принадлежит дом, выставленный оппозицией как резиденция Д. А. Медведева, но его роскошь и богатство явно не по карману политику, который имущество официально задекларировал. Россиян, просмотревших фильм-расследование, «добил» не теннисный корт владельца указанной недвижимости и даже не вертолетные площадки, а домики для декоративных уток. Фразу «Денег нет, но вы держитесь» народ запомнил и затаил зло на премьер-министра: оказывается, деньги есть, но уходят они совершенно не на то. Неизвестно, как «Фонд по борьбе с коррупцией» установил, сколько одежды себе в месяц заказывает Дмитрий Анатольевич, но приодеться он любит, как указано в фильме: одних кроссовок он купил 20 пар за три месяца.

Ранее отмечалось, что Дмитрий Медведев предложил маркировать и чипировать не только кроссовки, но и российскую древесину. Это все, по его словам, необходимо для одной цели – борьбы с контрафактом и уклонением от налогов. Из казны утекает 500 млн. рублей, и этот процесс надо остановить. Стоит отметить, что в Минпромторге Дмитрий Анатольевич предложил провести подобный эксперимент и увидеть результат. Однако оппозиция решила, что «главный вор» не должен бороться с воровством.