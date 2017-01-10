Крушение самолета в Сочи 2016: Минобороны опровергает любые выводы СМИ о причинах крушения

Минобороны опровергает любые выводы прессы о причинах крушения Ту-154, при этом пригрозив серьезными неприятностями. Пока ни одну из версий нельзя выводить в приоритет, обвиняя топливо, непрофессиональных пилотов и террористов. Эксперты не могут работать быстро, их тяжелый труд – не дело одного дня. «Ведомости» пишут, что каждый день издания пишут сотни статей о крушении самолета, и Министерство устало их все называть «бредом».

Не только Украинские СМИ, желая «уколоть» идеологического противника, пишут о непрофессионализме капитана Александра Ровенского. Издание «Дни.ру» тоже уверено, что опытный пилот перепутал тумблеры. Но в основном российские СМИ не хотят иметь врагов в лице военных и потому пишут, что причина крушения – по-прежнему загадка. Да и место то над акваторией Черного моря «нехорошее»: там разбилось два самолета с небольшим интервалом – 10 лет. Специальная комиссия продолжает работу, и если бы хоть одна однозначная причина среди шести версий не «хромала» и не «шаталась», ее б озвучили официально. А пока у всех вероятных причин, включая теракт и перегруз, есть ряд сторонников и ряд оппонентов. Указание на покойных, как на однозначную причину, и вовсе аморально.

Интерфакс пишет, что родные и близкие покойных получают деньги от Минтранса, но не окончательные выводы. Некоторые даже не получили останков погибших – их по морю разнесло штормами. Фонд социального страхования уже выплатил все, что положено, а те регионы, откуда родом погибшие, решили помочь их родственникам сами. Семьи на данном этапе нуждаются не в деньгах на похороны и экспертизы, а в реальной помощи. Кого-то придется трудоустроить, помочь со школой и детским садом и оформить пособие «по потере мужа-кормильца».