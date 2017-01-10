Крушение самолета в Сочи 2016: хор им. Александрова пополняется новыми артистами

Хор им. Александрова, который осиротел без погибших, скоро пополняется новыми артистами. Не все одобряют эту идею: без Валерия Халилова быстро станет ясно: новые хористы поют хорошо, душевно, но все равно «не то». Один из сторонников этой идеи – Иосиф Кобзон, знавший и любивший Халилова. Но внук основателя ансамбля считает, что детище Александра Александрова должно жить: ансамбль без хора словно мертвый.

Газета «Московский Комсомолец» объявил список требований к тем, кто займет те вакансии, которые образовались после 25 декабря. С 16 по 25 января будут прослушаны лица от 18 до 45 лет с опытом работы и академическим образованием. Счастливчики, за десять дней прошедшие собеседование и прослушивание, будут иметь льготы, концерты в разных странах в составе миротворческого контингента, поездки, командировки, честь и хвалу от военных в зоне боевых действий. В Земледельческом переулке ждут певцов с 10.00 до 18.00 – нужно найти тех, кто не посрамит дело погибших «на невидимой войне».

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что не должно остаться вакансий в хоре, среди солистов и в танцевальной группе. Балерин и танцоров поберут в том же месте – пер. Земледельческий 20, здание 1. Материальный ресурс взамен того, который утонул в черном море, будет восстановлен благодаря меценатам. Им минобороны выразил признательность. Речь идет о технике и костюмах артистов. Более того – иногородним выделится 70 квартир, чтоб они укоренились в Москве. Об этом решении Министерства обороны пишет сайт канала НТВ со ссылкой на Сергея Шойгу.