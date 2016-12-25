Крушение Ту-154: Аркадий Бабченко назвал погибших журналистов агентами массовой пропаганды

В связи с крушением Ту—154 понедельник объявлен траурным днем. В РФ планируют приспустить гос. флаги, а телевидение должно будет снять с эфиров различные развлекательные шоу. Журналист Аркадий Бабченко признался, что ему не жаль жертв происшествия. Об этом передает издание «LIFE Новости».

«Не чувствую жалость и сочувствие, не соболезную семьям. Лишь одно чувство сегодня – безразличие. Хотя, хочу отметить, не злорадствую», — пишет журналист в социальной сети.

Мужчина объяснил свои слова тем, что находившиеся на борту сотрудники телеканалов являлись штатными работниками Министерства обороны РФ, которое в ответе, по его мнению, в украинском конфликте. Также мужчина называет журналистов «агентами массовой пропаганды», занимающиеся вербовкой людей для боевых действий в Украине, Сирии.

Необходимо отметить, что это не единственный человек который ужаснул своей реакцией на крушение самолета Ту—154, в котором погибли люди. Так, светская обозревательница Божена Рынска на своей странице Фейсбук написала издевательский пост, возмутивший даже ее поклонников. Женщина открыто радовалась смерти журналистов телеканала НТВ. После того как ее начали осуждать, с ее страницы пропал данный пост.

Напомним, сегодня утром в Сочи произошло крушение Ту—154. На борту самолета находилось 92 человека.