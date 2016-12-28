Крушение Ту-154 последние новости: балкон Божены Рынской обклеен фотографиями

Балкон колумнистки Божены Рынской обклеен фотографиями жертв крушения Ту-154 – это лишь немногое, что могут сделать ей соседи в ответ на пост на «Фейсбуке». Газета «Московский Комсомолец» пишет, что «светская львица» вновь подозревает канал НТВ и желает ее журналистам «быстрой кармы» и «Гнилого борта самолета». Она не знает, кто устроил данную несанкционированную акцию, но рассыпает проклятья, хотя даже религия эзотериков не рекомендует желать кому-то зла.

Сейчас балкон светской журналистки «украшают» лица мертвых – об этом пишет ее Facebook. Скандалистка негодует, рассказывает про «травлю инакомыслия», уверяет, что целью тех, кто устроил акцию, были не фотографии погибших, а проникновение в жилье — имела место машина с подъемником. Божена Рынска считает случившееся с ее балконом не жестом доброй воли неравнодушных, а «проплаченной акцией», за которой последует «неминуемое наказание». Вот только наказать собираются саму госпожу Рынску – депутат Заксобрания Виталий Милонов призывает выслать Рынску из РФ за глумление над чужой бедой. Люди, которые расклеивали фотографии – не «бандиты», вопреки утверждениям Рынской, а те, кому не все равно.

Издание отмечает: действительно, «елочки» в жизни тех, кто не долетел до Сирии, не будет никогда, но в чем виноваты те, кто не имел к «травле оппозиции» отношения? Их было на 90 человек больше, чем якобы навредивших госпоже Рынской. Адвокат газеты проконсультировала журналистов и заявила: гражданства за глумление и злорадство пока не лишают, но есть статьи «экстремизм» и «оскорбление памяти погибших».