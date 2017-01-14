Крушение Ту-154: траурное прощание с жертвами катастрофы планируется на 16 января

На понедельник намечено прощание с журналистами, которые погибли в результате крушения самолета Ту-154. Мероприятие состоится в «Останкино», начало в 10:00. Об этом информирует одно из российских изданий.

В Солнечногорске родные простятся с сотрудником канала «Звезда». Стоит отметить, что сегодня прошла траурная церемония, где простились с двумя журналистами компании. В этот же день планируются похороны известной правозащитницы Елизаветы Глинки, которая также была на борту этого самолета. Врача похоронят на Новодевичьем московском кладбище, церемония продлится с 8:00 до 14:00. Глава фонда «Справедливая помощь» летела в Сирию сопровождая гуманитарный груз, в котором находились лекарства для детей Сирии. После крушения, лекарства все же были доставлены. На 16 января запланирована панихида, посвященная погибших артистам из ансамбля им.Александрова. Данное мероприятие состоится в здании ансамбля. Что касается похорон, они пройдут в мемориальном комплексе Минобороны РФ.

Напомним, в декабре прошлого года произошло крушение Ту-154, в котором летело 92 человека. Это произошло в 6 км от взлетной полосы воздушной гавани Адлера. Самолет упал в Черное море. В Сирию летели Доктор Лиза, двое госслужащих, военный хор, военные и журналисты страны.