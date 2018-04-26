Крымский мост прошел финальные испытания автодорожной части перед запуском в эксплуатацию

Испытания Крымского моста выходят на финишную прямую. После нескольких недель тщательных тестов автодорожной части конструкции испытания были с успехом завершены. Теперь специалисты ждут оценок приемочной комиссии, а уже в мае по мосту смогут проехать первые автомобили.

Строители Крымского моста провели первые серьезные практические испытания постройки перед введением моста в регулярную эксплуатацию. На автодорожной части поста проехались первые автотранспортные средства, водители лично протестировали надежность и удобство конструкции.

Специалисты, занимающиеся постройкой моста, констатировали, что эти практические испытания позволили убедиться в надежности постройки и тем самым подготовили мост к началу эксплуатации.

«Это завершающий этап контроля качества строительно-монтажных работ перед итоговой приёмочной комиссией. Испытания подтвердили надёжность несущих конструкций моста и их готовность к вводу в постоянную эксплуатацию», — рассказали специалисты.

Разнообразные тесты автомобильной дороги проводились в течение нескольких недель. Теперь экспертная комиссия должна будет поставить окончательный вердикт. Уже следующее заключение приемочной комиссии станет непосредственным поводом для запуска этой части моста в эксплуатацию.

Напомним, крымские власти анонсировали запуск автодорожной части поста для легковых автомобилей уже в мае этого года. Ближе к концу года по не проедутся и первые крупные грузовики.