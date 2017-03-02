Ксения Бородина о 17-летней Диане Шурыгиной: ведущей стыдно за родителей девушки

Диана Шурыгина продолжает набирать популярность, свое мнение по поводу девушки решила выразить ведущая Ксения Бородина.

После выхода выпуска «Пусть говорят», где Диана Шурыгина рассказала историю своего изнасилования, интернет сообщество не перестает обсуждать эту тему. Свое мнение об изнасиловании уже успели высказать Лена Миро, артистка Аня Калашникова. Во время онлайн ответов на вопросы подписчиков, Ксении Бородиной задали вопрос, что она думает о происшедшем.

«Считаю девушку неадекватной, если честно. Человек, который таким образом делает себе пиар на всю страну – это противно. Очень стыдно за родителей девушки. Не понимаю, зачем было куда-то идти и пиарить данную тему», — высказала свое мнение Ксения.

Также ведущая считает, что их связь была по обоюдному согласию, а поведение Шурыгиной неприемлемым: «В таких ситуациях люди себя так не ведут». Женщина отвечала на вопросы вместе с детьми, поэтому отказалась дальше развивать эту тему

Напомним, по словам девушки весной прошлого года ее изнасиловал Сергей Семенов, с которым она познакомилась на вечеринке. Парень избил ее, суд присудил ему 8 лет тюремного заключения, но защита парня подала апелляцию, благодаря которой данный срок сократили до 3 лет и 3 месяцев. Необходимо отметить, что семья Дианы говорит об изнасиловании двумя парнями, но посадили лишь Семенова.