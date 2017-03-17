Ксения Лукаш: фото обнаженной бывшей супруги олигарха Якубовского появились в Сети

Бывшая жена олигарха Дмитрия Якубовского модель Ксения Лукаш уверяет, что не выкладывала своих «обнаженных фото» в интернет. Это сделали хакеры, которые просто лютуют в последнее время: они взломали Эмму Уотсон, Викторию Якубовскую, а теперь – и ее. После развода с мужем модель работает, принимает участие в проказах, она бы не стала искать заработка таким грязным способом.

Модель Ксения Лукаш известна тем, что стала двенадцатой женой олигарха, очень быстро меняющего свои любовные предпочтения. Брак развалился через шесть лет: чтоб жениться в тринадцатый раз на некой Валерии, основатель Engelberg Industrial Group AG развелся с Ксенией Лукаш. Стоит отметить, что Валерия – женщина отчаянная: она уже была одиннадцатой женой адвоката, он променял ее на Ксению Лукаш, но Лукаш стала не нужна в сентябре прошлого года, а Валерия дала бывшему второй шанс. Так же два раза сходила замуж за одного и того же Якубовского. Ирина Перепелкина была пятой женой «Генерала Димы» и его же шестой женой – она уходила после развода и снова к нему возвращалась.

Ксения Лукаш, подобно обворованным и опозоренным звездам Голливуда, говорит, что программу синхронизации iCloud очень легко взломать, и на это стоит обратить внимание. «Скелет в шкафу» Ксении Лукаш – фото, где она позирует с голой подругой. К тому же хакеры не брезгуют украденными смартфонами и прочим гаджетами, а в Сети и вовсе ничего никуда не пропадает, а архивируется и поддается взлому.