Кто поедет на «Евровидение-2017»: Россию представит Юлия Самойлова

Стало известно, что выбрана певица, которая поедет в Киев, чтобы представить РФ на «Евровидении». Ею стала Юлия Самойлова.

Девушка выступит во 2-ом полуфинале конкурса, который должен будет состояться 11 мая. Для этого мероприятия выбрана песня «Flame is burning», над созданием которой работали талантливые личности: Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди, а также Арье Бурштейн.

Напомним, девушка родилась в Ухте, ей 27 лет. Еще с самого детства Юлия начала увлекаться музыкой, принимала участие во многих детских песенных конкурсах. В юном возрасте она исполняла песни в одном из ресторанов своего города. По ее словам, за пол года работы здесь, заведение преобразилось, сюда стали записываться за пару месяцев, чтобы только попасть на концерт ее команды. Тогда в основном в ее репертуаре можно было услышать песни Михаила Круга, Владимира Высоцкого, Русланы. Во время участи в екатеринбургском конкурсе музыкантов, она смогла занять второе место, но тогда ее стали убеждать, что в шоубизе ей места нет. Тогда она решила собрать свою рок-группу, у которой не было будущего. Причиной того, что девушка всю свою жизни передвигается на инвалидной коляске, стала неправильно сделанная прививка в младенчестве от полиомелита.