Кто такая Диана Шурыгина: 17-летняя девушка рассказала об изнасиловании

В конце января в программе «Пусть говорят» Диана Шурыгина рассказала о своей истории изнасилования, в правдивость которой, мало кто поверил.

17-летняя девушка из города Ульяновск стала жертвой изнасилования в прошлом году, во время судебного разбирательства была признана вина парня, его приговорили к 8 годам тюремного заключения. После апелляции срок был сокращен до 3 лет и 3 месяцев. Близкие Сергея Семенова не верят в вину парня, сам молодой человек утверждает, что их близость была по обоюдному согласию. По его словам, после знакомства на вечеринке Диана стала сама к нему приставать, а после близости потребовала деньги, так как является несовершеннолетней. Сергей отказался платить, поэтому девушка написала на него заявление. Стоит отметить, что жертва заявляет, что была пьяна и по отношению к ней была применена физическая сила.

После выхода передачи, девушке стали поступать угрозы, в интернете сторонники Сергея создают оскорбительные мемы девушки. Во время программы стали известны интересные моменты. Отец Дианы требовал от Сергея 1000000 руб, чтобы замять дело. Еще одним нюансом является и то, что школьница уже писала подобное заявление на своего бывшего парня, который также отказался ей давать деньги. Сейчас в «ВКонтакте» создана группа в поддержку обвиняемого, ее участники хотят привлечь внимание общественности к несправедливому приговору.