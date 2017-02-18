Кто такой Ждун: необычный герой станет популярным подарком на 23 февраля и 8 марта

Популярный в интернете герой стал символом подарков на День влюбленных, а теперь претендует стать популярным подарком на 23 февраля и 8 марта.

Накануне праздников производители различных сувениров создали под заказ большое количество предметов, на которых изображена фигура Ждун. Сообщается, что на сегодняшний день уже готовы фартухи, футболки, кружки, плакаты с логотипом скульптуры. В РФ приблизительная стоимость подобного сувенира составляет 500-1000 руб.

Необходимо отметить, что на протяжении последних пару месяцев Ждун стал одним из популярных мемов в интернете. Он полюбился жителям России, Украины и Казахстана. В одном из украинских городов жители предлагали установить данную фигуру на центральной площади. Но в харьковской городской администрации отклонили эту идею.

Напомним, фигура Ждуна появилась около детской больницы в Лейдене, ее автором является скульптор из Голландии Маргрит ван Брифорт. Женщина заявила, что не ожидала такой популярности своей работы. Пользователи социальных сетей активно делятся смешными картинками, которые создаются с использованием изображение Ждуна. Новый герой успел предстать в образе политиков, звезд шоубиза, чиновников, актеров.