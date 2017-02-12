Кто такой Ждун: художница удивлена популярности своей скульптуры

На протяжении последних пару месяцев в интернете пользуется большой популярностью мем Ждун. Его используют для веселых и позитивных картинок.

Ждун является творением Маргрит ван Брифорт. Голландская художница не ожидала, что ее работа произведет фурор. Данная скульптура считается абстрактным существом, которое называется Homunculus Loxodontus. В первые в интернете Ждун появился еще пол год назад, когда автор опубликовала у себя в блоге его снимок. Художница объяснила, что фигура является смешным и в тоже время печальным существом, синтезом тюленя и слона. Идея создания скульптуры возникла в то время, когда женщина наблюдала за людьми, сидящими в очереди к врачу. Интересным моментом является то, что фигура не получила большой популярности у себя на Родине, но в России, Казахстане и Украине пользователи интернета очень часто размещают Ждуна на своих страницах в социальных сетях.

На сегодняшний день в Интернете можно встретить большое количество прикольных, креативных снимков с интересным существом. Ждун настолько понравился людям, что в украинском городе Харькове предлагали на площади Свободы установить скульптуру. Для этого была создана петиция, но в горсовете отказали в установке.