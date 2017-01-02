Кто выиграл миллиард: имя счастливого обладателя джек-пота

Все активнее пользователи интернета стали интересоваться итогами новогодней лотереи, где главный приз составил 1000000 рублей. Об этом передает российское издание.

Несмотря на то, что розыгрыш уже прошел, компания не спешит озвучивать имя победителя. Что еще больше подогревает интерес у россиян. Необходимо уточнить, что на официальном сайте лотереи можно ознакомиться с итогами розыгрыша. Ожидается, что в скором времени станет известно имя обладателя джек-пота.

Также на портале компании размещено поздравление: «Поздравляем победителей! Со списком розничных точек можно ознакомиться на сайте. Те, кто стал счастливчиком и выиграл большую сумму средств, советуем посетить центральный офис, чтобы быстро оформить выигрыш. В столице мы находимся по адресу Волгоградский проспект 43, корпус 3. Перед посещением просим прозвонить на наш номер +7(499)270-27-27, это необходимо для согласования времени визиты. В скором времени ожидается розыгрыш четырех лотерей. Поэтому, кто успел приобрести билеты «Гослото», «Золотая подкова», «7из49», а также «Жилищной лотереи» ждем возле экранов телевизора для проверки удачи. Пусть в этом году Вас ожидает большое число выигрышей».

Напомним, первый тираж «4из20» определяет 8 цифр, полное совпадение которых принесет владельцу лотереи главный приз.