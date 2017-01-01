Кто выиграл миллиард в новогоднюю ночь: имя счастливого обладателя главного приза

В новогоднюю ночь у любителей лотереи была возможность выиграть 1000000 рублей. Так, «Гослото» разыгрывало грандиозный приз среди жителей РФ. Об этом передает российское издание.

В интернете разгорается интерес среди пользователей социальной сети, всех интересует имя счастливчика, который выиграл круглую сумму средств. Но пока неизвестно, кто получил внушительную сумму, так как лотерея не делала никаких официальных заявлений. Стоит отметить, что ознакомиться с результатами розыгрышей можно на официальном сайте компании. В скором времени планируется обнародованием имени удачливого человека.

Необходимо уточнить, что за пару часов до наступления нового года было разыграно больше денег. Сначала были разыграны тиражи «6из45», «5из36» и «Русское лото». Данные виды лотереи позволили выиграть более скромные призы, нежели 1000000 рублей, но число призовых комбинаций было больше обычного.

После состоялся розыгрыш первого тиража «4из20». Здесь определяли восемь цифр. Благодаря полному их совпадению, владелец билета стал счастливым обладателем главного новогоднего умопомрачительного приза.

Ожидается, что в новогодние праздники у всех жителей России есть еще возможность выиграть квартиры, неплохие денежные средства и другие привлекательные призы, с условием участия в лотереи «7из49», «Жилищная лотерея», а также «Золотая подкова».