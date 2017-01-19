Купание на Крещение: самые интересные места для купания в Крещение в России

В праздник Крещения Господня 19 января россиянам хочется и окунуться в прорубь, и побывать в самых интересный для активного отдыха местах России. Ростуризм дает советы, где лучше всего встретить Крещение с пользой для души и тела. Россия может похвастаться термальными источниками, ледяным Байкалом, подземными озерами и святыми местами в Подмосковье и в Новгородской области.

Путевки на Байкал, купленные на Крещение, предлагают целый пакет предложений – не только экскурсии, но и купание в крещенской проруби с последующей баней. В этом году «крещенских морозов» в России не наблюдается, но лед на Байкале толстый, надежный, он выдержит и толпу верующих, и автотранспорт. Однако он прозрачен, сквозь него можно увидеть дно. Это уникальное явление природы, но его многие опасаются. На территории Омской области помимо 40-а обычных иорданей есть уникальная прорубь на территории женского Ачиарского монастыря. Температура в иордани всегда +36,6, даже в сибирские морозы. Потому многие незакаленные люди стремятся попасть к той лунке и окунуться в нее.

Чтоб попасть в подземные озера Кунгурских ледяных пещер, необходимо отъехать от Перми всего 100 километров. В пещере насчитывают 60 озер, некоторые обустроены под крещенское купание спусками и лесенками. Неподалеку от пещер расположена гостиница, в которой под Крещение всегда шумно и многолюдно. СМИ напоминают, что купание в ледяной полынье – не для всех, потому важно не забывать сущность праздника, даже не исполняя обряд.