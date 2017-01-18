Купели на Крещение в СПБ 2017: в Северной столице будет работать 24 купели

Православный праздник Крещение Господне является одним из самых почитаемых. Его принято отмечать 19 января. Об этом передает одно из российских изданий.

Принято считать, что этот день заканчивает новогодние праздники. В этом году праздник выпал на четверг. По традиции верующие ночью будут окунаться в купели. Необходимо отметить, для того, чтобы «смыть» с себя все плохое, необходимо окунаться в воду с головой, при этом перекреститься три раза. В городской администрации Питера был утвержден список мест, где можно окунуться в купель. Большинство их них планируют открыться вечером 18 января. Стоит отметить, что данные места будут иметь специальные безопасные спуски, пункты обогрева. Для безопасности предусмотрено дежурство врачей и сотрудников МЧС. Сообщается, что в Северной столице насчитывается 24 купели.

Медицинские работники в очередной раз напоминают всем желающим принять участие в этом действии, что нужно помнить о мерах безопасности. Так, перед процессом погружения нужно раздеваться постепенно, после растереть тело с помощью жирного крема. Не нужно подходить к проруби босиком, обязательно продумайте вариант удобной обуви, которую можно легко снять перед погружением. Категорически запрещается употребление спиртных напитков перед спуском в купель.