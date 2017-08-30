Курбан Байрам: муфтий Москвы одобрил перенос линеек 1 сентября в школах возле Соборной мечети

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов поддержал инициативу правоверных перенести линейку в некоторых школах столицы на 4 сентября. Еще один день каникул получат не все школьники столицы, а те, чьи школы находятся в окрестностях Соборной мечети. Это называется толерантностью – в Москве проживает 2 миллиона мусульман, каждый из них год ждал возможности совершить намаз именно в центральной мечети Москвы.

Главный муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что два важных праздника – День Знаний и Курбан Байрам не должны проходить в один день. Но это не из-за того, что происходит исламизация общества, а из-за безопасности детей. Никто не собирается отнимать у всех детей столицы 1 сентября и приносить линейки в жертву мусульманским обрядам, перенос будет касаться школ, которые находятся возле Соборной Мечети. Дата Курбан Байрама, как и дня Пасхи, высчитывается по лунному календарю, и в этом году произошло такое совпадение.

Власти Мещанского района Москвы согласны с мусульманами города: на площади у Соборной Мечети соберутся верующие, тысячи молящихся заполонят пространство, так что школьникам лучше подождать денек. Недовольны лишь родители детей трех школ — №№2054, 2107, 2115. Религия якобы вмешивается в учебный процесс и отнимает у их детей День Знаний. К тому же некоторые семьи, где есть первоклассники, пока никто даже официально не уведомлял о переносе линейки, родители не знают, к чему готовиться на пятницу.

Родители первоклашек намерены жаловаться в прокуратуру и Минобразования: как объяснить ребенку, что у всех будет праздник, а у него – нет? И стоит ли вести ребенка в другую школу на 1 сентября, хотя в это учебное заведение он потом ходить не будет? К тому же День Знаний для детей двух из трех вышеуказанных школ наступит не второго сентября, а четвертого, в понедельник. Директриса школы №2107 не видит ничего зазорного в том, что дети соберутся в субботу, 2 сентября.