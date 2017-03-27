Кузнецова предложила найти альтернативу для пробы Манту

Анна Кузнецова, занимающая вопросами по правам ребенка, недавно заявила, что на данный момент рассматривается альтернатива для пробы Манту. Связано это с тем, что в последнее время многие родители отказываются ставить эту пробу своим детям.

В одном из своих недавних интервью Анна Кузнецова, занимающая вопросами по правам ребенка, заявила, что одним из самых важных вопросов на сегодняшний день является поиск альтернативного способа проверки на туберкулез.

Многие родители отказываются ставить своему ребенку Манту, из-за чего в последствии испытывают проблемы с его дальнейшим устройством в садик, школу и т.д. Минздрав уже начал поиски альтернативы Манту, а родители уже теперь могут не ставить вышеупомянутую пробу своему ребенку.