Квартиру Бориса Немцова на Ордынке продают за 80 миллионов рублей

Большая, шикарная квартира Покойного оппозиционера Бориса Немцова на Ордынке продается за 80 млн. рублей. В нее то и дело стараются попасть журналисты под видом покупателей. Позволить себе такую роскошь корреспонденты не могут, зато отмечают, что в квартире два этажа, три санузла и зимний сад.

Гражданская жена Бориса Немцова Ирина Королева, которая доказала его отцовство, отсудила апартаменты в пользу их дочери Сони, и теперь продает жилплощадь. Она сама, без риэлторов, общается с покупателями, отшивает прессу, подает объявления, даже не намекая, кто был владельцем квартиры. Уточняет, что имеются два яруса, окна выходят на кремль, дом расположен в историческом центре столицы, имеется ремонт, два места для машин, которыми обзавелся в свое время ее бывший гражданский муж. Ремонту, правда, уже 13 лет, но в квартире Немцов и Королева практически не жили: она им была нужна для пребывания в городе, жила их семья в Подмосковье. В целом квартира говорит о том, что оппозиционер не стремился к показухе, потому и стоит жилье меньше, чем квартиры по соседству.

Помимо Ирины Королевой на имущество Бориса Немцова рассчитывала другая его женщина, Екатерина Ифтоди. Она тоже бывала в квартире на Ордынке и очень любила ее, но после гибели оппозиционера вход туда Екатерине стал заказан. У Ифтоди тоже растет внебрачный сын Немцова, но его родственники пока не увидели ни одного доказательства родства Бореньки с Борисом Ефимовичем. Ифтоди не может претендовать на вклады бывшего любовника в размере 200 млн. рублей, «Ренж Ровер» и двухкомнатную квартиру в Ярославле.