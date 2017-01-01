Ледовый городок Новосибирск 2017: посетители ознакомятся со сказочными морскими обитателями

В этом году в очередной раз жителей Новосибирска порадуют красивым ледовым городком. Нынешние скульптуры были посвящены морской тематике. Посетители здесь могут увидеть волны, корабли, обитателей морских глубин. Об этом передает местное издание.

Новогодний городок позволит почувствовать себя моряком или пиратом. Евгений Рожков, который является одним из скульпторов работающий в создании ледяных фигур, рассказал, что были сложности, но они были эстетические и художественные. Благодаря умелым рукам профессионалам обычные ледяные кучи превратились в сказочные скульптуры, которые сейчас радуют детей и взрослых. Каждая фигура создавалась около трех дней.

«Тематический город является более привлекательным, нежели по мотивам одной сказки. Тематика моря прекрасно сочетается со льдом. Мастера смогли воплотить большое число своих задумок», — говорит Сергей Машаров, занимающий должность руководителя данного городка.

Необходимо уточнить, что лед не имеет красителей, для различных эффектов использовались подсветки. Главным аттракционом считается горка, длина которой 11 метров, она является самой большой в РФ. Посетители городка смогу расширить свой кругозор, им расскажут интересные подробности из жизни обитателей моря.