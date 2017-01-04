Ледовый Городок в Новосибирске ждет посетителей до марта: на берегу Оби в гости малышей и взрослых ждут русалки, Посейдон, Капитан Немо и Рыбка Дори. А «Вести» по Новосибирску решили рассказать читателям, как и когда появилась интересная и добрая традиция воздвигать городки изо льда. С 1936 года повелось в Новосибирске устраивать для детей то, что в дореволюционной России называлось «ёлкой». Решили, что в СССР дети не должны быть лишены того, что имели их сверстники при Империи.

Начиналось все просто – заявил сотрудник городского музея Константин Голодяев. В Первомайском сквере вдоль аллей были установлены незатейливые ледяные фигурки «помощников Деда Мороза» — лисичек, зайчиков, волков и мишек. Потом традиция быстро прижилась, на строительство стали приглашать архитекторов, но откуда брали снег и лед – история умалчивает или осталась в архивах. Однако строить ледовые горки именно на набережной Оби – веселые, скоростные и иногда опасные – стали намного позже. О том, как строят город, подбирают тематику, рассказал Сергей Машаров – директор города изо льда. По его словам, если в уходящем году не было яркого события или юбилея, то выбирается тематика, которую не затрагивали. «Морских далей» не было за все время существования городка, хотя в прокат недавно вышли «морские» мультфильмы «Ваяна» и «В поисках Дори».

«Хрустальная ледянка» — соревнование по скоростному спуску с горки – собирает всех поклонников адреналина и острых ощущений 23 февраля каждый год. Но это не для всех может оказаться радостью. «Комсомольская Правда» пишет, что девушке тридцати лет 2 января это развлечение не подошло – она упала с горки и повредила голову. МАСС сообщает, что возле каждой горки в городке весят правила пользования горкой, их надо соблюдать. Никому не нужны испорченные праздники. Но новосибирцы считают – горки должны быть не только для «камикадзе», но и для девочек-трусих.