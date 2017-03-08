Лена Ленина рассказала о приятных подарках на 8 марта

И снова женский праздник! И геморрой у мужчин. Ведь по их мнению, у нас все есть и нам просто нечего дарить. А ведь нам так много еще нужно! И чем больше есть, тем больше хочется. С подарками, как с соленой водой, чем больше пьешь, тем больше жажда.

Попробую дать три варианта решения этой мужской проблемы. Первый, для тех мужчин, у которых нет денег, второй, у которых есть деньги, но нет фантазии, а третий – для тех, у кого все есть, но нет желания делать подарки.

Итак, случай первый – нет денег, а есть любовь, желание и необходимость ее демонстрировать. Для мамы и бабушки – лучшим бесплатным подарком станет собственноручно выписанный сертификат на получение по предъявлению часов своей жизни и помощи рук. Например, 10 часов на хозяйственные работы или пять часов на хождение по музеям. Для любимой девушки есть другой бесплатный, но жутко романтичный подарок – написать краской по асфальту перед ее окнами: «Я тебя люблю, Ленка!»

Случай второй – есть деньги, нет фантазии. Тут все просто, на первом месте по подарочной вожделенности у дам – шуба. Лучше соболиная от Оли Соболевой из Мехов Европы на Киевской. На втором – крокодиловая сумочка от лучшего крокодильно-сумочного короля Дмитрия Крока. А вот на третьем — хитрость, которая раскусывается лишь самыми умными дамами – поездка с ней на Мальдивы. Глупая модель не догадается, что подарок в виде сексуальной рабыни в раю вы сделали себе, а не ей.

Случай третий — клинический, для тех, у кого нет желания дарить подарки. Можно было бы отрезюмировать одним словом – застрелитесь! Ведь без женщин не будет вам счастья на этой Земле. Да и вас бы не было. Но я поясню. Если у мужчины нет желания баловать женщин, значит, он на них обиделся. Если его развели в период развода или использовали как кошелек, то он сам виноват, раз глупый такой. Надо уметь отличать добрых честных женщин от длинноногих акул. Или быть честнее и щедрее – ты покупаешь ее молодость и красоту, а она за сумочку или шубу терпит твою лысину, пивную беременность и жуткий храп. Но если мужчине убежденно не нравятся женщины, то ему к нам в шоу-бизнес, там это никого не шокирует. Или может лучше не портить репутацию и сделать даме подарок к 8 Марта?

Лена Ленина