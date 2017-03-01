Лена Миро о скандале с Дианой Шурыгиной: блогер проанализировала действия девушки

Лена Миро не осталась в стороне от нашумевшей темы изнасилования в городе Ульяновске, она немного возмущена Дианой Шурыгиной, которая стала жертвой случившегося.

На протяжении месяца в интернете не затихают споры, касающиеся темы изнасилования Дианы Шурыгиной. Наверное, не осталось ни одного человека, который бы не знал историю девушки. Лена Миро также решила рассказать, что думает об этом деле. Она не поддержала Шурыгину, но и не осудила ее. Блог попыталась проанализировать, что могла бы предпринять девушка, чтобы не стать жертвой изнасилования.

«Избежать насильственных действий сексуального характера не только можно, но и нужно. Есть ситуации при которых вероятность изнасилования равняется нулю. И это 100% не пьяная вечеринка на какой-то даче. Если ты самостоятельно лезешь туда, нарываешься и не хочешь соблюдать правила собственной безопасности, тогда ожидай, что в скором времени с тобой это произойдет. Это конечно не оправдывает преступные действия парня, но и не является твоим спасением», — заявила Миро.

Напомним, во время вечеринки Диана Шурыгина познакомилась с Сергеем Семеновым, которого после обвинила в изнасиловании. По словам девушки, ее алкогольным опьянением воспользовались два парня, но тюремный срок получил лишь Сергей. Молодой человек утверждает, что их близость была по обоюдному согласию, а на протяжении всего вечера девушка много пила, вела себя развязно и сама лезла к нему.