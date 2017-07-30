Александр Акопов признан героем, после посадки самолета в Турции, при нулевой видимости. Благодаря своим действиям, украинский летчик сумел спасти жизни 121 пассажира. По словам пилота, у него не было времени бояться, необходимо было срочно посадить лайнер.

На днях стало известно, что украинские пилоты, находившиеся за штурвалом самолета турецкой авиакомпании AtlasGlobal, сумели удачно посадить лайнер в Стамбуле. Пилоты смогли выполнить это вручную, практически не используя приборы. Садить воздушное судно вслепую пришлось из-за поврежденного градом стекла в кабине, при нулевой видимости. Благодаря профессионализму летчика Александра Акопова, 121 пассажир и 6 членов экипажа выжили.

Когда лайнер приземлился в Турции, пилоту аплодировал весь аэропорт. Украинским главой был подписан указа о награждении Акопова орденом за проявленное мужество. Медаль будет вручена герою лично президентом. Это событие произойдет в августе, когда пилот вернется в Украину.

Летчик рассказал, что во время взлета погода была хорошей, несмотря на то, что до этого был шторм. После поднятия самолета в воздух, он попал в грозовую облачность. Акопов признался, что в это время у него появился испуг, но он понимал, что должен предпринять срочные меры.

«Конечно, был испуг. Но у меня не было времени на то, чтобы бояться. Нужно было что-то делать. Я понимал, что нужно немедленно посадить самолет. Вы видели на видео, как его разворачивало? Дальше мы бы уже никуда не полетели… У меня 31 год стажа, все-таки есть опыт. Второй пилот — большой молодец, сработал очень хорошо. В результате посадка была, как говорят, «much better than expected» — все прошло даже лучше, чем мы ожидали. Все живы, никто не пострадал. Это самое главное…Только не делайте из меня героя, хорошо? Не нужно преувеличивать. Я просто выполнял свою работу», — говорит летчик-герой.

За более 30-летний стаж работы, по словам пилота, это была для него самая сложная ситуация. Напомним, герой родом из Донбасса, ранее работал в авиакомпании «Донбассаэро».