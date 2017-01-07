Личная месть: Расула Мирзаева жестоко избил Камиль Аллахвердиев

Правоохранительные органы столицы РФ узнали, что возможным подозреваемым в деле жестокого нападения на Расула Мирзаева является Камиль Аллахвердиев. Об этом передает российское издание.

Подозреваемому 23 года, его опознал спортсмен. Интересным моментом является тот факт, что молодой человек является товарищем бойца UFC. Исходя из личных снимков парня в социальной сети, он очень хорошо знаком с Хабибом Нурмагомеловым. Процедура опознания проходила в больничной палате, где до сих пор проходит реабилитация Расула. Ранее родители одного из предполагаемых нападающих навестили спортсмена в больнице, они просили разрешить инцидент мирным способом, но Мирзаев отказал им. Данная информация говорит о том, что нападение на спортсмена стало личной местью. Так, Мирзаев был знаком с нападающими, а причиной жестокого избиения могли стали разногласия из-за девушки.

Напомним, недавно стало известно, что был избит и расстрелян известный спортсмен Расул Мирзаев. Так, мужчину ждали около его дома, злоумышленники напали на бойца с битой и пневматическим оружием. Ими были произведены несколько выстрелов в лицо. После происшествия бойца доставили в московскую больницу.