Литовский политолог считает мультсериал «Маша и Медведь» пропагандой Кремля

Продолжает расти популярность мультсериала «Маша и Медведь» по всему миру. В Литве увидели пропаганду Кремля в этот проекте для детей.

Лауринас Кащюнас, который является литовским политологом, считает, что культовый мультфильм занимается российской пропагандой. Мужчина утверждает, что персонаж Медведь, который защищает беззащитного ребенка, является настоящей аллюзией на РФ.

«Российский проект является самым популярным в мире. Он переплюнул Достоевского, газ, водку, икру», — говорит политолог.

По его словам, проект распространяется, как вирус. Причиной этого является то, что детали мультика близки любому человеку, родившемуся в СССР. Необходимо отметить, что данный детский сериал смотрят в 120 государствах, что вызывает опасение. Литовец считает, что любовь к этому мультику обязательно приведет к поддержке Москвы, а именно его политического курса.

Напомним, один из эпизодов «Маша и Медведь» с момента публикации в интернете набрал 2млрд просмотров. Данный ролик опубликовали на Ютуб, он стал одним из самых популярных на сервисе. Сообщается, что серия мультфильма находится на 5-ом месте в рейтинге просмотров роликов. Стоит уточнить, проект был запущен в 2009 году и сразу покорил семьи РФ.