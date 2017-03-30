Лиза Адаменко обвинила мужа-олигарха в нанесении телесных повреждений

Лиза Адаменко, 18-иленяя жена мужа-олигарха Валентина Иванова пожаловалась на благоверного в полицию: миллионер ее жестоко избил. Сам же Иванов заявляет, что было за что ее избыть — Лиза изменяла ему с молодым мужчиной.

В ходе скандала супругов раскрылся целый ряд грязных, неприятных фактов. Лиза уверяет, что супруг приревновал ее в ночном клубе «1 ОАК» в Нью-Йорке к незнакомому парню, набросился, избил, она сутки пробыла в больнице. С мужчиной, ставшим поводом для ревности, модель знакома не была. Версию жены Иванова никак не комментировал, но он готов продемонстрировать компрометирующие видео с участием его жены. Лиза с неизвестным юношей, который явно моложе топ-менеджера «Лукойла», курит наркотик из непонятной банки и целуется. Недавно все акаунты в соцсетях Адаменко были взломаны, в них появились надписи, унижающие достоинство девушки. Неизвестный слал ей письма с угрозами и заявлял о том, что она аморальная, неразборчива в связях, позорит его имя, чернит репутацию в деловых кругах и другие подобные обвинения. Друзья Адаменко сказали, что в 2016 года Лиза уходила от мужа из дому, но о любовниках доподлинно неизвестно.

Свадьба совсем юной Лизы Адаменко и 55-илетнего Валентина Иванова состоялась в июне прошлого года. Деловое окружение отделения «Локойла» в Сингапуре не верили в эти отношения еще тогда, а СМИ писали, что брак смахивает на «педофилию». Связь с Лизой у Валентина Иванова началась, когда девушке было 13 лет. Адаменко и до этого не раз говорила о рукоприкладстве в семье, но постоянно забирала слова назад.